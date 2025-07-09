Згідно з оновленим графіком відключення води у Харкові, комунальні служби проводять як термінові, так і планово-попереджувальні роботи, що потребують припинення подачі послуг у частині житлового фонду, передає Politeka.

Таку інформацію надають на сайті міської ради.

На вулиці Миколи Бажана, буд. 10 фіксується серйозний дефект у квартирі №31. У зв’язку з цим перекрито стояк, що обслуговує десять осель. Розпочато відновлювальні дії 9 липня о 16:05, завершення орієнтовно заплановано на 10 число о 20:00.

На проспекті Перемоги, 59 (1-й під’їзд) виявлено витік у технічному підпіллі. Згідно з заявленими термінами, відключення триватиме до 30 числа.

Аналогічна ситуація — на вул. Бригади Хартія, 87. Тут пошкодження зафіксовано у внутрішній мережі гарячої води. Усунення проблеми триває з 9-го, завершити планують 10 липня після 20:00.

На вул. Владислава Зубенка, 34 через відсутність доступу до квартири №72 припинено постачання у під’їзді №5, у тому числі для помешкань №72 і 75. Компанія "ХТМ" вказує завершення до 15 серпня.

Крім термінових заходів, триває масштабна підготовка до осінньо-зимового сезону. У межах профілактики заплановано відключення на десятках адрес, зокрема: вул. Амосова, Сонячна, Благодатна, Велозаводська, Єдності, шосе Салтівське та інші. Усі ці адреси входять у комплексну зону планового обслуговування, роботи почалися 8 липня і триватимуть до 22 числа.

На проспекті Героїв Харкова, 202/2 у під’їзді №3 ведеться обстеження вузлів гарячого водопостачання. Тут тимчасово обмежено подачу через виявлений дефект, що зачепив кілька квартир. За графіком відключення води у Харкові, закінчити ремонтні дії комунальники планують до 31 липня.

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