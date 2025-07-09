Уточнения по графику отключения воды в Харькове публикуются регулярно.

Согласно обновленному графику отключения воды в Харькове, коммунальные службы производят как срочные, так и планово-предупредительные работы, требующие прекращения подачи услуг в части жилого фонда, передает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте городского совета.

На улице Николая Бажана, дом. 10 фиксируется серьезный дефект квартиры №31. В связи с этим перекрыт стояк, обслуживающий десять домов. Возбуждены восстановительные действия 9 июля в 16:05, завершение ориентировочно запланировано на 10 число в 20:00.

На проспекте Победы, 59 (1-й подъезд) обнаружена утечка в техническом подполье. Согласно заявленным срокам, отключение будет продолжаться до 30 числа.

Аналогичная ситуация – на ул. Бригады Хартия, 87. Здесь повреждение зафиксировано во внутренней сети горячей воды. Устранение проблемы продолжается с 9-го, завершить планируется 10 июля после 20:00.

По ул. Владислава Зубенко, 34 из-за отсутствия доступа к квартире №72 прекращены поставки в подъезде №5, в том числе для помещений №72 и 75. Компания "ХТМ" указывает завершение до 15 августа.

Кроме срочных мер, продолжается масштабная подготовка к осенне-зимнему сезону. В рамках профилактики запланировано отключение по десяткам адресов, в частности: ул. Амосова, Солнечная, Благодатная, Велозаводская, Единства, Салтовское шоссе и другие. Все эти адреса входят в комплексную зону планового обслуживания, работы начались 8 июля и продлятся до 22 числа.

На проспекте Героев Харькова, 202/2, в подъезде №3 ведется обследование узлов горячего водоснабжения. Здесь временно ограничена подача из-за обнаруженного дефекта, затронувшего несколько квартир. По графику отключения воды в Харькове, закончить ремонтные действия коммунальщики планируют по 31 июля.

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