Прогноз погоди у Харкові на ці дні демонструє літню активність сонця, незначну нестабільність в суботу та відсутність критичних змін.

Прогноз погоди у Харкові обіцяє справжню літню спеку та мінімум опадів протягом трьох днів, повідомляє Politeka.

Таку інформаціють надають на сайті sinoptik.ua.

Сонце домінуватиме в небі, температура зростатиме, а атмосферні явища залишатимуться стабільними.

У четвер, 10 липня, небо буде повністю чистим. Опадів не передбачається. Термометр підніметься до +36°C, а ранок розпочнеться з комфортних +22°. Протягом доби збережеться ясна картина. Вологість повітря знижуватиметься до 16%, вітер помірний. За народним переданням, бездощовий день обіцяє ще сім тижнів теплої та сухої погоди.

У п’ятницю, 11 липня, денна температура не поступатиметься попередній добі — +36°C, з незначною хмарністю в другій половині. Зранку буде ясно, а ближче до вечора з’являться хмари. Історично цього дня наші предки вирушали на перший збір врожаю — картоплі. Селяни вірили: якщо зозуля мовчить, зима почнеться раніше.

Субота, 12 липня, розпочнеться дощем із грозою. Вранці рівень вологості підвищиться до 39%, але вже після обіду ситуація стабілізується. Після полудня небо знову очиститься, очікується +32°C. За повір’ями, цей день символізує пік літа. Якщо світло і тепло — осінь буде м’якою.

Загалом, прогноз погоди у Харкові на ці дні демонструє літню активність сонця, незначну нестабільність в суботу та відсутність критичних змін. Найближчі дні стануть хорошою нагодою для відпочинку, прогулянок або сезонних справ на городі.

До слова, у місті обмежили рух транспорту.

Заборона діє до 20:00 30 вересня 2025 року. Комунальні служби вже почали відповідні технічні роботи, які передбачають демонтаж старих систем та встановлення нових. Тимчасовий маршрут об’їзду пролягає прилеглими проїздами: Аскольдівською, Ньютона, проспектом Байрона, а також іншими шляхами поблизу.

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