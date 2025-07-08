Обмеження руху транспорту у Харкові торкнулося як міських вулиць, так і основних доріг області, повідомляє Politeka.

У Департаменті будівництва та шляхового господарства повідомили, що з метою реконструкції теплових мереж повністю заборонено проїзд провулком Щедрика — на ділянці між вулицями Миколи Кравченка та Успішної.

Заборона діє до 20:00 30 вересня 2025 року. Комунальні служби вже почали відповідні технічні роботи, які передбачають демонтаж старих систем та встановлення нових. Тимчасовий маршрут об’їзду пролягає прилеглими проїздами: Аскольдівською, Ньютона, проспектом Байрона, а також іншими шляхами поблизу.

Крім цього, з урахуванням літньої спеки, введені обмеження руху транспорту у Харкові для вантажних автомобілів.

За інформацією ГУНП, заборона поширюється на транспортні засоби з масою понад 24 тонни або осьовим навантаженням більше 7 тонн, коли температура повітря перевищує +28°C. Обмеження діє на автошляхах державного значення, які проходять через територію Харківської області. Поліція закликає водіїв дотримуватися нових вимог, аби уникнути перевантаження покриття.

Патрульні скеровуватимуть водіїв до визначених зон зупинки, де можна перечекати спеку. Усі рішення ухвалені задля збереження інфраструктури та безпеки учасників дорожнього руху.

До слова, у міськраді також повідомили, що від 1 до 20 липня перекрита вулиця Чорноземна. Перекриття стосується ділянки поблизу перехрестя з Академіка Грищенка.

Причина полягає у проведенні робіт на газопроводі в районі будинку №31. Автомобілістам пропонують об’їжджати цю ділянку Яснополянською, Академіка Грищенка та провулком Колоритним.