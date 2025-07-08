Ограничения движения транспорта в Харькове будут касаться всех жителей.

Ограничение движения транспорта в Харькове затронуло как городские улицы, так и основные дороги области, сообщает Politeka.

В Департаменте строительства и путевого хозяйства сообщили, что в целях реконструкции тепловых сетей полностью запрещен проезд по переулку Щедрика — на участке между улицами Николая Кравченко и Успешной.

Запрет действует до 20.00 30 сентября 2025 года. Коммунальные службы уже начали соответствующие технические работы, предусматривающие демонтаж старых систем и новые. Временный маршрут объезда пролегает по прилегающим проездам: Аскольдовской, Ньютона, проспекту Байрона, а также другим путям поблизости.

Кроме этого, с учетом летнего зноя, введены ограничения движения транспорта в Харькове для грузовых автомобилей.

По информации ГУНП, запрет распространяется на транспортные средства с массой более 24 тонн или осевой нагрузкой более 7 тонн, когда температура воздуха превышает +28°C. Ограничение действует на дорогах государственного значения, которые проходят через территорию Харьковской области. Полиция призывает водителей соблюдать новые требования, чтобы избежать перегрузки покрытия.

Патрульные будут направлять водителей в определенные зоны остановки, где можно переждать жару. Все решения были приняты для сохранения инфраструктуры и безопасности участников дорожного движения.

К слову, в горсовете также сообщили , что с 1 по 20 июля перекрыта улица Черноземная. Перекрытие касается участка вблизи перекрестка из Академика Грищенко.

Причина состоит в проведении работ на газопроводе в районе дома №31. Автомобилистам предлагают объезжать этот участок Яснополянский, Академика Грищенко и переулком Колоритным.