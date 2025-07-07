Місцеві мешканці мають знати про тимчасові незручності, які створять обмеження руху в Харкові, тому розповідаємо детальніше.

У Харкові та області вводять нові обмеження руху, які стосуються як вантажного транспорту, так і окремих вулиць, де стартували ремонтні роботи, повідомляє Politeka.

Обмеження руху в Харкові та області почали діяти через спекотну погоду. Служба відновлення та розвитку інфраструктури регіону оголосила про заборону пересування для вантажівок із загальною масою понад 24 тонни і навантаженням на вісь понад 7 тонн.

Заборони будуть активними лише в ті дні, коли температура повітря піднімається вище 28 градусів. Це робиться для того, щоб не допустити руйнування асфальту, який у спеку буквально розм’якшується і не витримує великого навантаження.

Попри жорсткість правил, деякі категорії транспорту під ці обмеження руху в Харкові не підпадають. Йдеться про автомобілі, які перевозять швидкопсувні продукти, живих тварин, небезпечні вантажі, а також про техніку, задіяну у військовій логістиці або у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. Для них проїзд дозволений навіть у найбільш спекотні години.

Окрім цього, місто стикається ще й із масштабними ремонтами. У міськраді повідомили, що від 1 до 20 липня перекриють вулицю Чорноземну. Перекриття стосується ділянки поблизу перехрестя з Академіка Грищенка.

Причина полягає у проведенні робіт на газопроводі в районі будинку №31. Автомобілістам пропонують об’їжджати цю ділянку Яснополянською, Академіка Грищенка та провулком Колоритним.

Також незручності зачеплять і Слобідський район. Ремонт на вулиці Енергетичній розпочався 17 квітня і триватиме до 31 липня 2025 року. Реконструкція охоплює ділянку від Мухачова до Ковтуна. У цей же період ведуться роботи і на Зерновій.

Там комунальники займаються оновленням теплової камери в районі перехрестя із Зерновим. Через це частину дороги теж перекрито.

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