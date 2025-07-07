Местные жители должны знать о временных неудобствах, которые создадут ограничения движения в Харькове, поэтому подробнее рассказываем.

В Харькове и области вводятся новые ограничения движения , касающиеся как грузового транспорта, так и отдельных улиц, где стартовали ремонтные работы, сообщает Politeka.

Ограничения движения в Харькове и области начали действовать из-за жаркой погоды. Служба восстановления и развития инфраструктуры региона объявила о запрете передвижения для грузовиков с общей массой более 24 тонн и погрузкой на ось более 7 тонн.

Запреты будут активны только в те дни, когда температура воздуха поднимается выше 28 градусов. Это делается для того, чтобы не допустить разрушения асфальта, который в жару буквально размягчается и не выдерживает большой нагрузки.

Несмотря на жесткость правил, некоторые категории транспорта под эти ограничения движения в Харькове не подпадают. Речь идет об автомобилях, которые перевозят скоропортящиеся продукты, живых животных, опасные грузы, а также о технике, задействованной в военной логистике или ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. Для них проезд разрешен даже в самые жаркие часы.

Кроме того, город сталкивается еще и с масштабными ремонтами. В горсовете сообщили, что с 1 по 20 июля перекроют улицу Черноземную. Перекрытие касается участка вблизи перекрестка из Академика Грищенко.

Причина состоит в проведении работ на газопроводе в районе дома №31. Автомобилистам предлагают объезжать этот участок Яснополянский, Академика Грищенко и переулком Колоритным.

Также неудобства тронут и Слободской район. Ремонт на улице Энергетической начался 17 апреля и продлится до 31 июля 2025 года. Реконструкция охватывает участок от Мухачева до Ковтуна. В этот же период ведутся работы и на зерновой.

Там коммунальщики занимаются обновлением тепловой камеры в районе перекрестка с зерновым. Из-за этого часть дороги тоже перекрыта.

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