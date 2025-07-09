Прогноз погоды в Харькове демонстрирует летнюю активность солнца, незначительную нестабильность в субботу и отсутствие критических изменений.

Прогноз погоды в Харькове обещает настоящую летнюю жару и минимум осадков в течение трех дней, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют на сайте sinoptik.ua .

Солнце будет доминировать в небе, температура будет расти, а атмосферные явления будут оставаться стабильными.

В четверг, 10 июля, небо будет полностью чистым. Осадков не предполагается. Термометр поднимется до +36°C, а утро начнется с комфортных +22°. В течение суток сохранится ясная картина. Влажность воздуха будет снижаться до 16%, ветер умеренный. По народным преданиям, безоблачный день обещает еще семь недель теплой и сухой погоды.

В пятницу, 11 июля, дневная температура не будет уступать предыдущим суткам — +36°C, с незначительной облачностью во второй половине дня будет ясно.

Суббота, 12 июля, начнется с грозой. Утром уровень влажности повысится до 39%, но уже после обеда ситуация стабилизируется. После полудня небо снова очистится, ожидается +32°C. По поверьям, этот день символизирует пик лета. Если свет и тепло – осень будет мягкой.

В целом прогноз погоды в Харькове на эти дни демонстрирует летнюю активность солнца, незначительную нестабильность в субботу и отсутствие критических изменений. В ближайшие дни станут хорошей возможностью для отдыха, прогулок или сезонных дел на огороде.

К слову, в городе было ограничено движение транспорта.

Запрет действует до 20.00 30 сентября 2025 года. Коммунальные службы уже начали соответствующие технические работы, предусматривающие демонтаж старых систем и новые. Временный маршрут объезда пролегает по прилегающим проездам: Аскольдовской, Ньютона, проспекту Байрона, а также другим путям поблизости.

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