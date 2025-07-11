Грошова допомога для пенсіонерів, яку надає ООН, реалізується в межах багатоцільової ініціативи для мешканців Харківської області, що постраждали внаслідок бойових дій, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надають в офіційному телеграм-каналі.

Програма передбачає фінансову підтримку у розмірі 3600 грн на одну особу щомісяця протягом трьох місяців поспіль.

Подати заявку можуть домогосподарства, які не перевищують поріг доходу у 5400 гривень на кожного члена, та відповідають певним критеріям вразливості.

Серед них — внутрішньо переміщені особи, які виїхали зі зони бойових дій не пізніше шести місяців тому й досі не отримували грошової підтримки від міжнародних структур. Також право на допомогу мають ті, хто повернувся до постійного проживання після евакуації, включаючи громадян, що тимчасово перебували за кордоном.

Особливу увагу приділено родинам з дітьми без обох батьків, літнім людям у віці 55+, домогосподарствам з інвалідністю або складними захворюваннями. У випадку, якщо кошти раніше вже надходили, повторне звернення можливе лише через три місяці з моменту останньої виплати та за наявності підстав.

Якщо доходи вашої родини не перевищують 5400 гривень на особу, є сенс звернутися по консультацію. ООН надає грошову допомогу для пенсіонерів у Харківській області через офіційні реєстраційні пункти. Контактна інформація доступна на сайті.

До слова, у Харкові також можуть отримати гроші люди з інвалідністю. Вони надаються на період, встановлений медико-соціальною експертизою, і залежать від визначеної групи. Розмір допомоги обраховується на основі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. На 2025 рік ця сума становить 2 361 гривню.

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