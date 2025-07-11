ООН предоставляет денежную помощь для пенсионеров в Харьковской области через официальные регистрационные пункты.

Денежная помощь для пенсионеров, оказываемая ООН, реализуется в рамках многоцелевой инициативы для жителей Харьковского региона, пострадавших в результате боевых действий, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляют в официальном телеграмм-канале.

Программа предусматривает финансовую поддержку в размере 3600 грн. на одного человека ежемесячно в течение трех месяцев подряд.

Подать заявку могут домохозяйства, не превышающие порог дохода в 5400 гривен на каждого члена, и отвечают определенным критериям уязвимости.

Среди них — внутренне перемещенные лица, выехавшие из зоны боевых действий не позднее шести месяцев назад до сих пор не получали денежной поддержки от международных структур. Также право на помощь имеют те, кто вернулся к постоянному проживанию после эвакуации, включая временно находившихся за рубежом граждан.

Особое внимание уделено семьям с детьми без обоих родителей, пожилым людям в возрасте 55+, домохозяйствам с инвалидностью или сложными заболеваниями. В случае, если средства уже поступали, повторное обращение возможно только через три месяца с момента последней выплаты и при наличии оснований.

Если доходы вашей семьи не превышают 5400 гривен на человека, есть смысл обратиться за консультацией. ООН предоставляет денежную помощь пенсионерам в Харьковской области через официальные регистрационные пункты. Контактная информация доступна на сайте .

К слову, в Харькове тоже могут получить деньги люди с инвалидностью. Они предоставляются на период, установленный медико-социальной экспертизой и зависят от определенной группы. Размер пособия рассчитывается на основе прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. На 2025 год эта сумма составляет 2361 гривну.

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