Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області можлива лише за умови дотримання всіх вказаних правил і підтвердження статусу вразливої групи.

Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області продовжує надаватися в межах багатоцільової програми УВКБ ООН, передає Politeka.

Таку інформацію надають на офіційному телеграм-каналі.

Програма передбачає щомісячні виплати у розмірі 3600 грн на особу протягом трьох місяців для домогосподарств, які постраждали внаслідок війни. Ця підтримка призначена людям, які виїхали з регіонів, де тривають бойові дії, або повернулися до свого місця проживання після вимушеного переміщення.

Звернутися можуть родини з місячним доходом менш як 5400 грн на особу, які відповідають принаймні одному з критеріїв вразливості. Серед них: одинокі матері або батьки з дітьми віком до 18 років, самотні літні люди (від 55 років), домогосподарства з особами з інвалідністю, хронічними захворюваннями, або ті, хто повернувся з-за кордону чи інших регіонів після 24 лютого 2022 року.

Також враховуються ситуації, коли сім'ю очолює лише одна людина похилого віку, або якщо до складу входять діти і немає інших працездатних членів. Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області можлива лише за умови дотримання всіх вказаних правил і підтвердження статусу вразливої групи.

Ознайомитись з умовами, адресами пунктів збору даних та заповнити анкету можна за посиланням.

Електронна пошта для звернень: unhcrukraine@donbassos.org

До слова, у Харкові також можуть отримати гроші люди з інвалідністю. Вони надаються на період, встановлений медико-соціальною експертизою, і залежать від визначеної групи. Розмір допомоги обраховується на основі прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. На 2025 рік ця сума становить 2 361 гривню.

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