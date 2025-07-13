Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области возможна только при условии соблюдения всех указанных правил и подтверждения статуса уязвимой группы.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области продолжает предоставляться в рамках многоцелевой программы УВКБ ООН, передает Politeka.

Такую информацию предоставляют на официальном телеграмм-канале.

Программа предусматривает ежемесячные выплаты в размере 3600 грн на человека в течение трех месяцев для домохозяйств, пострадавших в результате войны. Эта поддержка предназначена людям, которые выехали из регионов, где продолжаются боевые действия, или вернулись в свое место жительства после вынужденного перемещения.

Обратиться могут семьи с месячным доходом менее 5400 грн на человека, которые отвечают по крайней мере одному из критериев уязвимости. Среди них: одинокие матери или родители с детьми младше 18 лет, одинокие пожилые люди (от 55 лет), домохозяйства с лицами с инвалидностью, хроническими заболеваниями, или вернувшиеся из-за границы или других регионов после 24 февраля 2022 года.

Также учитываются ситуации, когда семью возглавляет только один пожилой человек, или если в состав входят дети и нет других трудоспособных членов. Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области возможна только при условии соблюдения всех указанных правил и подтверждения статуса уязвимой группы.

Ознакомиться с условиями, адресами пунктов сбора данных и заполнить анкету можно по ссылке .

Электронная почта для обращений: unhcrukraine@donbassos.org

К слову, в Харькове тоже могут получить деньги люди с инвалидностью. Они предоставляются на период, установленный медико-социальной экспертизой и зависят от определенной группы. Размер пособия рассчитывается на основе прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. На 2025 год эта сумма составляет 2361 гривну.

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