Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається тим, хто має дохід менше 5400 грн на людину.

Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області продовжує надаватися УВКБ ООН, повідомляє Politeka.

Інформацію про це оприлюднили в офіційному телеграм-каналі "Грошова допомога".

Стартував новий етап запису на консультацію до офісу УВКБ ООН у місті Миколаїв (проспект Миру, 54В, корпус 4). Зареєструватися можна лише онлайн, заповнивши анкету. Один запис — на одну сім’ю. Повторне подання форми заборонене. Якщо ви не маєте можливості відвідати консультацію найближчим часом — утримайтеся від заповнення. Запис здійснюється на тиждень вперед, ранній прихід до офісу не пришвидшить процедуру.

Після подання анкети ви отримаєте номер у списку, який буде опубліковано у Telegram-каналі. Якщо не погодитеся на розміщення ПІБ, побачити свій номер у таблиці буде неможливо. Перед реєстрацією уважно ознайомтесь з оновленими умовами. На консультацію мають з’явитися всі заявники особисто, крім дітей до двох років і маломобільних осіб, яких все одно потрібно вказати у формі.

Грошова допомога для пенсіонерів у Миколаївській області надається тим, хто має дохід менше 5400 грн на людину і належить до вразливих категорій: внутрішньо переміщені, родини з дітьми, самотні літні люди, особи з інвалідністю або хронічними захворюваннями. Умовою є відсутність підтримки від інших організацій протягом останніх трьох місяців.

Посилання на форму та таблицю з номерками доступні в Telegram.

До слова, в Миколаєві також говорять про підвищення цін на комунальні послуги. Уряд готує зміни до механізму формування цін на воду та каналізацію.

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