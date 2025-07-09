Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається в межах ширшої гуманітарної ініціативи.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області продовжує залишатися важливою темою соціальної підтримки, повідомляє Politeka.

Про допомогу 10-го та 11-го липня інформує телеграм-канал "Допомога від УВКБ ООН у Сумській області".

У четвер, 10 липня 2025 року, реєстрація проходитиме у місті Кролевець (Кролевецька ТГ). Прийом відбудеться за попереднім записом у центрі культури за адресою: площа Миру, 2, з 12:00 до 14:00.

У п’ятницю, 11 липня 2025 року, мобільна команда працюватиме в місті Буринь (Буринська ТГ), також за попереднім записом. Місце проведення: будинок культури на вулиці Першотравневій, 3. Час прийому — з 11:30 до 14:30.

Щоб записатися на консультацію, мешканці регіону можуть звернутися за номером пункту збору даних у Сумах. Дзвінки приймаються по буднях з 9:00 до 16:00.

Грошова допомога для пенсіонерів у Сумській області надається в межах ширшої гуманітарної ініціативи і допомагає швидко охопити вразливі групи населення, забезпечити прозору процедуру та надати необхідну підтримку тим, хто її дійсно потребує.

До слова, на Сумщині також ввели новий графік поїздів. Він включає №45. Його маршрут охоплює кілька важливих станцій. З Сум він вирушає щотижня о 17 годині 52 хвилини. Прибуття в Ужгород заплановане на наступний день, о 15:36.

Новий графік поїздів створено не для подорожей, а як реакцію на реальну небезпеку. У прикордонних громадах регулярно лунають обстріли. Ці потяги — шанс для жінок, дітей і літніх людей вибратися з небезпечної зони до більш безпечного регіону країни.

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