Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется в рамках более широкой гуманитарной инициативы.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области продолжает оставаться важной темой социальной поддержки, сообщает Politeka.

О помощи 10 и 11 июля информирует телеграмм-канал "Помощь от УВКБ ООН в Сумской области".

В четверг, 10 июля 2025 года, регистрация будет проходить в городе Кролевец (Кролевецкая ТГ). Прием состоится по предварительной записи в центре культуры по адресу: площадь Мира, 2 с 12:00 до 14:00.

В пятницу, 11 июля 2025 года, мобильная команда будет работать в городе Бурынь (Буринская ТГ), также по предварительной записи. Место проведения: дом культуры по улице Первомайской, 3. Время приема - с 11:30 до 14:30.

Для записи на консультацию жители региона могут обратиться за номером пункта сбора данных в Сумах. Звонки принимаются по будням с 9:00 до 16:00.

Денежная помощь для пенсионеров в Сумской области предоставляется в рамках более широкой гуманитарной инициативы и помогает быстро охватить уязвимые группы населения, обеспечить прозрачную процедуру и оказать необходимую поддержку тем, кто в ней действительно нуждается.

К слову, в Сумской области также ввели новый график поездов. Он включает №45. Его маршрут включает несколько важных станций. Из Сум он отправляется еженедельно в 17 часов 52 минуты. Прибытие в Ужгород намечено на следующий день, в 15:36.

Новый график поездов создан не для путешествий, а как реакция на реальную опасность. В приграничных общинах регулярно раздаются обстрелы. Эти поезда — шанс для женщин, детей и пожилых людей выбраться из опасной зоны в более безопасный регион страны.

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