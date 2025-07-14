Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області розрахована на базові потреби.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області надається благодійним фондом «Аваліст» у партнерстві з міжнародною організацією Help – Hilfe zur Selbsthilfe, повідомляє Politeka.

Про це йдеться в офіційній заяві фонду, оприлюдненій на сторінці у Facebook.

Ініціатива діє за фінансової підтримки Гуманітарного фонду для України (UHF) і має на меті посилити підтримку постраждалих жителів Харківського регіону, які перебувають у складному становищі через збройний конфлікт. Основна ціль — допомогти відновити базові умови життя, зміцнити психологічну стабільність і забезпечити доступ до ключових послуг.

Серед основних напрямів роботи — психосоціальна допомога. Кваліфіковані психологи проводять індивідуальні та колективні сесії, щоб зменшити тривожність, полегшити переживання, спричинені втратами, та покращити загальний емоційний стан учасників.

Важливою частиною проєкту є правові консультації, що охоплюють теми відновлення документів, отримання компенсацій, оформлення статусу внутрішньо переміщеної особи й соціальних виплат. Спеціалісти надають допомогу безкоштовно.

Ще один напрям — кейс-менеджмент, що передбачає персональний супровід у складних ситуаціях. Це може включати доступ до медичних установ, працевлаштування, отримання освітніх можливостей або підготовку необхідних документів.

Для осіб, які тимчасово проживають у регіоні, передбачено ремонт житла — проведення технічних робіт для забезпечення безпечних і комфортних умов перебування.

Також реалізується розподіл гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Харківській області, а саме — передача продуктових і гігієнічних наборів. Ці ресурси розраховані на базові потреби та передаються безкоштовно жителям громад, які зазнали руйнувань або ізоляції.

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