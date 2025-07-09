Новий графік поїздів в Одесі внесе деякі корективи у подорожі країною, тож любителям пересуватися залізницею варто знати про зміни.

Новий графік поїздів в Одесі передбачає скасування одного із маршрутів, який був зручним для пасажирів, повідомляє Politeka.

Як інформує у своєму офіційному телеграм-каналі "Укрзалізниця", йдеться про №708/707, який сполучав наш облцентр та Вінницю. Він курсував тимчасово, і згідно з планом, його рух вже припинено.

Тож новий графік поїздів з Одеси вже не включає даний пасажирський склад, який курсував лише 4 та 6 липня. Його запуск був тимчасовим рішенням, покликаним розвантажити напрямок у період пікового попиту.

За офіційною інформацією компанії, маршрут обслуговувався з зупинками у Подільську, Вапнярці та Жмеринці. Але наразі ні нових дат, ні квитків на цей пасажирський склад не з’явилось.

Новий графік поїздів в Одесі та інших регіонах може змінюватися досить оперативно, й такі анонси варто відстежувати на офіційних ресурсах перевізника.

Поки №708/707 зник, на напрямку залишаються два регулярні рейси. Це швидкісний Інтерсіті №764О, який відправляється з Вінниці о 06:54 і прибуває до нашого міста близько полудня. А також №266Ш, що вирушає з початкової станції о 10:28 і прибуває до моря по обіді.

Обидва варіанти залишаються надійними для тих, хто планує поїздку в цьому напрямку. Крім того, "Укрзалізниця" готує ще одну новацію. Із 25 липня три популярні пасажирські склади отримають спеціальні вагони з жіночими купе.

Мова про маршрути Київ — Запоріжжя, Ковель — Київ і Львів — Харків. У кожному з них п’ятий вагон буде доступний виключно для жінок або жінок із дітьми до п’яти років. Це нововведення покликане підвищити рівень безпеки та комфорту в подорожах.

Що важливо, вартість квитків до жіночого купе така ж, як і до звичайного. Жодних додаткових націнок чи спеціальних умов для бронювання немає. Знайти такі квитки можна через мобільний застосунок або сайт "Укрзалізниці".

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