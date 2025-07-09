Новый график поездов в Одессе внесет некоторые коррективы в путешествия по стране, поэтому любителям передвигаться по железной дороге следует знать об изменениях.

Новый график поездов в Одессе предусматривает отмену одного из маршрутов, который был удобен для пассажиров, сообщает Politeka.

Как сообщает в своем официальном телеграмм-канале "Укрзалізниця", речь идет о №708/707, который соединял наш облцентр и Винницу. Он курсировал временно, и согласно плану его движение уже приостановлено.

Новый график поездов из Одессы уже не включает данный пассажирский состав, который курсировал только 4 и 6 июля. Его запуск являлся временным решением, призванным разгрузить направление в период пикового спроса.

По официальной информации компании, маршрут обслуживался с остановками в Подольске, Вапнярке и Жмеринке. Но ни новых дат, ни билетов на этот пассажирский состав не появилось.

Новый график поездов в Одессе и других регионах может изменяться достаточно оперативно, и такие анонсы следует отслеживать на официальных ресурсах перевозчика.

Пока №708/707 исчез, в направлении остаются два регулярных рейса. Это скоростной Интерсити №764О, который отправляется из Винницы в 06:54 и прибывает в наш город около полудня. А также №266Ш, отправляющаяся с начальной станции в 10:28 и прибывающая к морю после обеда.

Оба варианта остаются надежными для планирующих поездку в этом направлении. Кроме того, "Укрзалізниці" готовит еще одно новшество. С 25 июля три популярных пассажирских состава получат специальные вагоны с женскими купе.

Речь о маршрутах Киев – Запорожье, Ковель – Киев и Львов – Харьков. В каждом из них пятый вагон будет доступен исключительно женщинам или женщинам с детьми до пяти лет. Это нововведение призвано повысить уровень безопасности и комфорта в путешествиях.

Что важно, стоимость билетов в женское купе такая же, как и до обычного. Никаких дополнительных наценок или особых условий для бронирования нет. Найти такие билеты можно через мобильное приложение или сайт "Укрзалізниці".

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