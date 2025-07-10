Гуманітарна допомога пенсіонерам у Запорізькій області є реальною підтримкою, спрямованою на покращення якості життя людей похилого віку у складних умовах.

Гуманітарна допомога пенсіонерам у Запорізькій області надається за підтримки міжнародної організації Medicos del Mundo («Лікарі світу»), яка забезпечує жителів регіону безкоштовною медичною та психологічною підтримкою, передає Politeka.

Про це повідомила Вільнянська міська рада на офіційній сторінці у Facebook.

Місцеві мешканці, зокрема люди літнього віку, мають можливість отримати низку важливих послуг від мобільних бригад Medicos del Mundo. Серед доступної допомоги — первинні консультації терапевтів із проведенням огляду, наданням порад щодо загального самопочуття та рекомендаціями щодо подальших дій.

Під час відвідування можна також безкоштовно отримати медикаменти — призначення ліків здійснюється виключно медичними фахівцями. Окрім цього, команда надає індивідуальну психологічну підтримку, що допомагає впоратися з емоційними навантаженнями, викликаними умовами воєнного часу.

Окремим напрямком діяльності є конфіденційні консультації з питань статевого здоров’я, планування родини та використання методів контрацепції.

З актуальним переліком послуг можна ознайомитися безпосередньо під час виїздів медичних працівників до населених пунктів області. Графік мобільних команд не публікується онлайн, тож отримати інформацію можливо лише на місцях — у сільських амбулаторіях, медпунктах або безпосередньо при візиті спеціалістів до громади.

У межах безпеки важливо пам’ятати: представники Medicos del Mundo не телефонують із пропозиціями послуг, не надсилають повідомлень та не використовують форми для реєстрації через мережу. Усі призначення та ліки — абсолютно безоплатні.

Якщо виникнуть питання або буде потреба подати звернення, організація просить контактувати виключно через офіційну електронну адресу:

info.ukraine@medicosdelmundo.org

Гуманітарна допомога пенсіонерам у Запорізькій області — це реальна підтримка, спрямована на покращення якості життя людей похилого віку у складних умовах.

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