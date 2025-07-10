Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожской области является реальной поддержкой, направленной на улучшение качества жизни пожилых людей в сложных условиях.

Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожской области оказывается при поддержке международной организации Medicos del Mundo («Врачи мира»), обеспечивающей жителей региона бесплатной медицинской и психологической поддержкой, передает Politeka.

Об этом сообщил Вольнянский городской совет на официальной странице Facebook.

Местные жители, в частности люди пожилого возраста, могут получить ряд важных услуг от мобильных бригад Medicos del Mundo. Среди доступной помощи — первичные консультации терапевтов с проведением осмотра, предоставлением советов по общему самочувствию и рекомендациями по дальнейшим действиям.

Во время посещения можно бесплатно получить медикаменты — назначение лекарств осуществляется исключительно медицинскими специалистами. Кроме того, команда оказывает индивидуальную психологическую поддержку, которая помогает справиться с эмоциональными нагрузками, вызванными условиями военного времени.

Отдельным направлением деятельности являются конфиденциальные консультации по половому здоровью, планированию семьи и использованию методов контрацепции.

С актуальным перечнем услуг можно ознакомиться непосредственно при выезде медицинских работников в населенные пункты области. График мобильных команд не публикуется онлайн , поэтому получить информацию можно только на местах — в сельских амбулаториях, медпунктах или непосредственно при визите специалистов в общину.

В рамках безопасности важно помнить: представители Medicos del Mundo не звонят по телефону с предложениями услуг, не посылают сообщения и не используют формы для регистрации через сеть. Все назначения и лекарства абсолютно безвозмездные.

Если возникнет вопрос или потребуется подать обращение, организация просит контактировать исключительно по официальному электронному адресу:

info.ukraine@medicosdelmundo.org

Гуманитарная помощь пенсионерам в Запорожской области — это реальная поддержка, направленная на улучшение качества жизни пожилых людей в сложных условиях.

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