Графік відключення світла в Запорізькій області на поточний тиждень охоплює значну кількість населених пунктів, де проводитимуться технічні роботи з обслуговування електромереж, повідомляє Politeka.

За інформацією енергетиків, з 9 по 11 липня у кількох районах тимчасово припинятиметься подача струму у зв’язку з відновленням обладнання та профілактикою трансформаторних ліній.

9 липня, з 08:00 до 17:00, знеструмлення заплановане в місті Запоріжжя на вулицях Мурманська, Силова, а також у селі Володимирівське. Тут відключення торкнуться понад 25 вулиць: Дачна, Дніпровська, Жемчужна, Зелена Дубрава, Каштанова, Космічна, Лісна, Лісова, Лугова, Медична, Миру, Олімпійська, Паркова, Підгірна, Половецька, Слов’янська, Стадіонна, Українська, Шевченка, Ювілейна, Ясна.

Мешканцям рекомендовано завчасно підготуватися — зарядити техніку, забезпечити альтернативні джерела освітлення.

11 липня, у період з 09:00 до 17:00, технічні заходи триватимуть у смт Балабине (вулиці Депутатська, Садова, Мічуріна, Вишнева). Також під відключення потрапляють окремі вулиці в селах Біленьке, Долинське та Лукашеве.

У Біленькому світла не буде з 09:00 до 15:00 на вулицях Центральна та Кооперативна, а в Долинському та Лукашевому — з 09:00 до 17:00. Вул. Шкільна, Гагаріна, Молодіжна, Зарічна увійшли до переліку зон, де очікується повна зупинка живлення.

Зазначені зміни тимчасові, але необхідні для забезпечення надійної подачі електроенергії в подальшому. Всі роботи здійснюються з дотриманням безпекових норм. Графік відключення світла в Запорізькій області оновлюється щотижня, тому мешканцям рекомендовано стежити за повідомленнями офіційних джерел.

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