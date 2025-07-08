График отключения света в Запорожской области на текущую неделю охватывает значительное количество населенных пунктов, где будут проводиться технические работы по обслуживанию электросетей, сообщает Politeka.

По информации энергетиков, с 9 по 11 июля в нескольких районах будет временно прекращаться подача тока в связи с восстановлением оборудования и профилактикой трансформаторных линий.

9 июля, с 08:00 до 17:00, обесточивание запланировано в городе Запорожье по улицам Мурманская, Силовая, а также в селе Владимировское. Здесь отключения коснутся более 25 улиц: Дачная, Днепровская, Жемчужная, Зеленая Дубрава, Каштановая, Космическая, Лесная, Лесная, Луговая, Медицинская, Мира, Олимпийская, Парковая, Подгорная, Половецкая, Славянская, Стадионная, Украинская, Шевченко,.

Жителям рекомендовано заранее подготовиться — зарядить технику, обеспечить альтернативные источники освещения.

11 июля, в период с 09:00 до 17:00, технические мероприятия будут продолжаться в пгт Балабино (улицы Депутатская, Садовая, Мичурина, Вишневая).

В Беленьком свете не будет с 09:00 до 15:00 на улицах Центральная и Кооперативная, а в Долинском и Лукашевом – с 09:00 до 17:00. Ул. Школьная, Гагарина, Молодежная, Заречная вошли в список зон, где ожидается полная остановка питания.

Указанные изменения временные, но необходимые для обеспечения надежной подачи электроэнергии в дальнейшем. Все работы производятся с соблюдением норм безопасности. График отключения света в Запорожской области обновляется еженедельно, поэтому рекомендуется жителям следить за сообщениями официальных источников.

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