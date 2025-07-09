Місцеві мешканці мають враховувати новий графік поїздів в Полтавській області при плануванні своєї подорожі.

Новий графік поїздів в Полтавській області передбачає появу додаткового пасажирського складу, в якому з’явиться місце виключно для жінок, повідомляє Politeka.

Як інформують в офіційному телеграм-каналі "Укрзалізниці", новий графік поїздів в Полтавській області передбачає зміни в русі №22/21 за маршрутом Львів — Харків, який проходить територією нашого регіону.

Саме у цьому напрямку з 25 липня можна буде обрати жіноче купе. Воно, як і в інших пасажирських складах, буде у вагоні під номером п’ять. У компанії наголошуть, що нововведення не зачіпає цінової політики.

Вартість квитка така ж, як і зазвичай. Але сам формат має певні обмеження. Вхід до такого вагону доступний лише жінкам або жінкам із дітьми віком до п’яти років.

Рішення додати такі вагони у ще більше напрямків зумовлене попитом і запитами від пасажирок, які відчувають себе спокійніше у суто жіночому середовищі під час подорожей.

Новий графік поїздів в Полтавській області також включає запуск жіночих купе ще на двох маршрутах. Йдеться про №38/37 Київ — Запоріжжя та №98/97 Ковель — Київ. Усі вони відправлятимуться у рейси з оновленим складом із 25 липня.

Тож вже найближчим часом пасажирки зможуть бронювати квитки з урахуванням нових умов. Під час оформлення квитка варто звертати увагу на позначку відповідну позначку, вона відображається як у застосунку "Укрзалізниці", так і на офіційному сайті.

На сьогодні в Україні вже п’ятнадцять пасажирських складів мають такі вагони. До цього переліку входять маршрути зі сходу на захід, з півночі на південь. Окрім цього, ініціатива поступово охоплює нові напрямки.

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