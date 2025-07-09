Новый график поездов в Полтавской области подразумевает появление дополнительного пассажирского состава, в котором появится место исключительно для женщин, сообщает Politeka.

Как информируют в официальном телеграмм-канале "Укрзалізниці", новый график поездов в Полтавской области предусматривает изменения в движении №22/21 по маршруту Львов - Харьков, который проходит по территории нашего региона.

Именно по этому направлению с 25 июля можно будет выбрать женское купе. Он, как и в других пассажирских составах, будет в вагоне под номером пять. В компании подчеркнут, что нововведение не затрагивает ценовую политику.

Стоимость билета такая же, как и обычно. Но сам формат имеет определенные ограничения. Вход в такой вагон доступен только женщинам или женщинам до пяти лет.

Решение добавить такие вагоны в еще большее направление обусловлено спросом и запросами от пассажирок, которые чувствуют себя спокойнее в чисто женской среде во время путешествий.

Новый график поездов в Полтавской области также включает в себя запуск женских купе еще на двух маршрутах. Речь идет о №38/37 Киев-Запорожье и №98/97 Ковель-Киев. Все они будут отправляться в рейсы с обновленным составом с 25 июля.

Так что уже в ближайшее время пассажирки смогут бронировать билеты с учетом новых условий. При оформлении билета следует обращать внимание на соответствующую отметку, она отображается как в приложении "Укрзалізниці", так и на официальном сайте.

На сегодняшний день в Украине уже пятнадцать пассажирских составов имеют такие вагоны. В этот перечень входят маршруты с востока на запад, с севера на юг. Кроме того, инициатива постепенно охватывает новые направления.

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