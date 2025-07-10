Згідно з проєктом рішення про перекриття рух транспорту в Дніпрі роботи триватимуть до кінця 2026 року.

У Дніпрі перекриють рух транспорту на окремій ділянці дороги, через що містяни зіштовнуться з незручностями та не зможуть проїхати, повідомляє Politeka.net.

Незручності будуть тривати майже півтора року.

У місті стартує масштабна реконструкція трамвайної лінії на Старому мосту — одному з ключових транспортних об’єктів міста. Початок робіт запланований на 19 липня 2025 року. На період ремонтів міст буде частково закрито для транспорту, а пішоходам доведеться обирати альтернативні маршрути. У Дніпрі перекриють рух транспорту через капітальне оновлення інфраструктури, яке триватиме до кінця 2026 року.

Згідно з проєктом рішення про перекриття рух транспорту в Дніпрі, реконструкція триватиме майже півтора року — до 31 грудня 2026 року. У цей час на Старому мосту будуть запроваджені суттєві зміни:

проїжджу частину звузять, що обмежить шлях автотранспорту;

обидва тротуари повністю перекриють, через що пішоходам доведеться користуватись об’їзними маршрутами;

рух трамваїв під номерами 6 та 9 буде тимчасово зупинено.

Щоб забезпечити сполучення у місті, на час реконструкції трамваїв влада запускає два нові автобусні маршрути. Тимчасовий маршрут №6К курсуватиме від площі Старомостової до Інституту мінеральних ресурсів, а маршрут №9К проходитиме через Мануйлівський проспект до М’ясокомбінату. Такі заходи дозволять зменшити транспортне навантаження і забезпечити перевезення пасажирів у зручному форматі.

Проєкт капітального ремонту оцінено в 348 мільйонів гривень. Переможцем тендеру стало приватне підприємство «Дніпромонтаж», яке має відповідний досвід і вже реалізовувало інфраструктурні проєкти у місті.

Станом на 9 липня рішення щодо старту реконструкції перебуває на фінальному етапі погодження і ще очікує підпису міського голови Бориса Філатова. Після затвердження документ набуде чинності, й роботи офіційно розпочнуться у визначені терміни.

Джерело: dnepr.info.

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