Согласно проекту решения о перекрытии движение транспорта в Днепре работы будут продолжаться до конца 2026 года.

В Днепре перекроют движение транспорта на отдельном участке дороги, из-за чего горожане сообщатся с неудобствами и не смогут проехать, сообщает Politeka.net.

Неудобства продлятся почти полтора года.

В городе стартует масштабная реконструкция трамвайной линии на Старом мосту – одном из ключевых транспортных объектов города. Начало работ намечено на 19 июля 2025 года. На период ремонтов мост будет частично закрыт для транспорта, а пешеходам придется выбирать альтернативные маршруты. В Днепре перекроют движение транспорта из-за капитального обновления инфраструктуры, которое продлится до конца 2026 года.

Согласно проекту решения о перекрытии движения транспорта в Днепре, реконструкция продлится почти полтора года — до 31 декабря 2026 года. В настоящее время на Старом мосту будут введены существенные изменения:

проезжую часть сузят, что ограничит путь автотранспорта;

оба тротуара полностью перекроют, из-за чего пешеходам придется пользоваться объездными маршрутами;

движение трамваев под номерами 6 и 9 будет временно остановлено.

Чтобы обеспечить сообщение в городе, на время реконструкции трамваев власти запускают два новых автобусных маршрута. Временный маршрут №6К будет курсировать от площади Старомостовой в Институт минеральных ресурсов, а маршрут №9К будет проходить через Мануйловский проспект до Мясокомбината. Такие мероприятия позволят уменьшить транспортную погрузку и обеспечить перевозку пассажиров в удобном формате.

Проект капитального ремонта оценен в 348 миллионов гривен. Победителем тендера стало частное предприятие «Дніпромонтаж», имеющее соответствующий опыт и уже реализовавшее инфраструктурные проекты в городе.

По состоянию на 9 июля решение о старте реконструкции находится на финальном этапе согласования и ожидает подписи городского головы Бориса Филатова. После утверждения документ вступит в силу и работы официально начнутся в установленные сроки.

Источник: dnepr.info.

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