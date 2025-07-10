На Закарпатті знову відбудуться зміни на дорогах через обмеження руху, тож місцевим мешканцям варто бути до цього готовими.

Обмеження руху на Закарпатті стосуються одразу двох важливих моментів, повідомляє Politeka.

Як інформують на сторінці міської ради у Фейсбук, в Мукачеві готуються до реконструкції водопроводу, тож одна з вулиць тимчасово стане недоступною для транспорту. А для великоваговиків діятимуть сезонні заборони через високу температуру повітря.

Обмеження руху на Закарпатті пов’язані з роботами на вулиці Данила Галицького у Мукачеві. З 2 червня і до 15 липня тут т риває оновлення водопровідної мережі. Як інформує КП «Міськводоканал», поки триватимуть ремонтні роботи, вулиця буде перекрита.

Для автівок передбачено об’їзд, відповідно до спеціально розробленої схеми. Водіїв просять бути уважними і зважати на дорожні знаки, а свої маршрути прокладати заздалегідь. Тимчасові незручності будуть, але в міськраді просять поставитися до цього з розумінням, адже роботи справді необхідні.

Крім локального ремонту в Мукачеві, обмеження руху на Закарпатті торкнуться і водіїв вантажівок. Через спеку вводяться тимчасові заборони для великогабаритного транспорту. Йдеться про машини, вага яких перевищує 24 тонни, а навантаження на вісь перевищує 7 тонн.

Якщо температура повітря піднімається вище +28 градусів, то з 10 ранку до 10 вечора такі транспортні засоби мають залишатися на стоянках.

Ці правила не стосуються транспорту, що перевозить небезпечні речовини, швидкопсувні продукти, а також живу худобу та птицю. Крім того, вони не діють для спецтранспорту, який задіяний у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або забезпечує критичну логістику.

На автошляхах державного значення вже встановлені відповідні знаки, що попереджають про дію сезонних правил. Для водіїв передбачені спеціальні зони відстою. В області облаштували стоянки у смугах відведення доріг і біля об’єктів дорожнього сервісу.

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