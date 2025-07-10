Обмеження руху на Закарпатті стосуються одразу двох важливих моментів, повідомляє Politeka.
Як інформують на сторінці міської ради у Фейсбук, в Мукачеві готуються до реконструкції водопроводу, тож одна з вулиць тимчасово стане недоступною для транспорту. А для великоваговиків діятимуть сезонні заборони через високу температуру повітря.
Обмеження руху на Закарпатті пов’язані з роботами на вулиці Данила Галицького у Мукачеві. З 2 червня і до 15 липня тут т риває оновлення водопровідної мережі. Як інформує КП «Міськводоканал», поки триватимуть ремонтні роботи, вулиця буде перекрита.
Для автівок передбачено об’їзд, відповідно до спеціально розробленої схеми. Водіїв просять бути уважними і зважати на дорожні знаки, а свої маршрути прокладати заздалегідь. Тимчасові незручності будуть, але в міськраді просять поставитися до цього з розумінням, адже роботи справді необхідні.
Крім локального ремонту в Мукачеві, обмеження руху на Закарпатті торкнуться і водіїв вантажівок. Через спеку вводяться тимчасові заборони для великогабаритного транспорту. Йдеться про машини, вага яких перевищує 24 тонни, а навантаження на вісь перевищує 7 тонн.
Якщо температура повітря піднімається вище +28 градусів, то з 10 ранку до 10 вечора такі транспортні засоби мають залишатися на стоянках.
Ці правила не стосуються транспорту, що перевозить небезпечні речовини, швидкопсувні продукти, а також живу худобу та птицю. Крім того, вони не діють для спецтранспорту, який задіяний у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій або забезпечує критичну логістику.
На автошляхах державного значення вже встановлені відповідні знаки, що попереджають про дію сезонних правил. Для водіїв передбачені спеціальні зони відстою. В області облаштували стоянки у смугах відведення доріг і біля об’єктів дорожнього сервісу.
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