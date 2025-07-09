Новий графік руху транспорту в Запоріжжі буде введено у зв'язку зі зміною популярних маршрутів, за якими курсують тролейбуси та трамваї, повідомляє Politeka.net.

Про це попередила прес-служба міської ради.

Тимчасово введено новий графік руху транспорту в Запоріжжі та змінено схему пересування тролейбусного маршруту №8, що з’єднує Сімферопольське шосе та завод «Запоріжкабель». Причиною змін стали ремонтні роботи з відновлення дренажної системи та асфальтового покриття на кільці для розвороту поблизу підприємства.

Наразі новий графік руху транспорту в Запоріжжі носить тимчасовий характер. Цей маршрут обслуговують два тролейбуси з автономним ходом, які курсують відповідно до затвердженої схеми, а також два додаткові тролейбуси, що прямують за тимчасовим маршрутом між Сімферопольським шосе та площею Запорізькою.

Інші тролейбусні маршрути №3, №9, №11, №14 та №17 продовжують роботу відповідно до чинних схем.

Також нагадуємо, що тролейбусні рейси на острів Хортиця у будні дні здійснюються до зупинки «Турбаза Хортиця» з проходженням таких зупинок:

Ранковий рейс відправляється з площі Профспілок о 7:51. Далі рух тролейбуса відбувається за маршрутом: ТЦ «Україна» – 7:56, проспект Металургів – 8:08, ДніпроГЕС – 8:18, музей Запорозького козацтва – 8:31, турбаза «Хортиця» – з прибуттям о 8:34 та відправленням о 8:40. Потім тролейбус прямує через вулицю Піщану – 8:55 і досягає кінцевої зупинки у четвертому Південному мікрорайоні.

Вечірній рейс стартує з площі Профспілок о 16:14 і далі проходить через ТЦ «Україна» – 16:19, проспект Металургів – 16:31, ДніпроГЕС – 16:42, музей козацтва – 16:54, турбаза «Хортиця» – прибуття о 16:57 та відправлення о 17:02. Потім тролейбус зупиняється ще раз біля музею о 17:05, далі – ДніпроГЕС о 17:17 і прямує до кінцевої зупинки у четвертому Південному мікрорайоні.

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