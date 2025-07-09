В настоящее время новый график движения транспорта в Запорожье носит временный характер.

Новый график движения транспорта в Запорожье будет введен в связи с изменением популярных маршрутов, по которым курсируют троллейбусы и трамваи, сообщает Politeka.net.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

Временно введен новый график движения транспорта в Запорожье и изменена схема передвижения троллейбусного рейса №8, соединяющая Симферопольское шоссе и завод «Запоріжкабель». Причиной смен стали ремонтные работы по восстановлению дренажной системы и асфальтового покрытия на кольце для разворота вблизи предприятия.

В настоящее время новый график движения транспорта в Запорожье носит временный характер. Этот маршрут обслуживают два троллейбуса с автономным ходом, которые курсируют в соответствии с утвержденной схемой, а также два дополнительных троллейбуса, следующих по временному рейса между Симферопольским шоссе и площадью Запорожской.

Другие троллейбусные маршруты №3, №9, №11, №14 и №17 продолжают работу в соответствии с действующими схемами.

Также напоминаем, что троллейбусные рейсы на остров Хортица в будние дни совершаются до остановки «Турбаза Хортиця» с прохождением следующих остановок:

Утренний рейс отправляется с площади Профсоюзов в 7:51. Далее движение троллейбуса происходит по маршруту: ТЦ «Украина» – 7:56, проспект Металлургов – 8:08, ДнепроГЭС – 8:18, музей Запорожского казачества – 8:31, турбаза «Хортица» – с прибытием в 8:34 и отправлением в 8:40. Затем он следует через улицу Песчаную – 8:55 и достигает конечной остановки в четвертом Пивденном микрорайоне.

Вечерний рейс стартует с площади Профсоюзов в 16:14 и дальше проходит через ТЦ «Украина» – 16:19, проспект Металлургов – 16:31, ДнепроГЭС – 16:42, музей казачества – 16:54, турбаза «Хортица» – прибытие в 16:57 и отправление. Затем тот останавливается еще раз возле музея в 17:05, далее – ДнепроГЭС в 17:17 и направляется к конечной остановке в четвертом Пивденном микрорайоне.

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