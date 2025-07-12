Дефіцит продуктів у Київській області є прямим наслідком втраченого агропотенціалу та залежності від зовнішніх постачань.

Дефіцит продуктів у Київській області відчувається дедалі гостріше, повідомляє Politeka.

Таку інформацію надає "Hromadske" з посиланням на експертів аграрного ринку.

Зокрема, через стрімке зростання цін на один із найпоширеніших фруктів. Вартість яблук на українському ринку досягла 85,20 грн за кілограм, що втричі перевищує показник минулого року. Така динаміка перетворює колись доступний товар на преміальний сегмент.

Українські споживачі практично залишилися без місцевих яблук. Переважна частина продукції на полицях нині імпортована, головним чином з Польщі. Торік у червні середня ціна вітчизняних фруктів становила 28,11 грн/кг, тоді як зараз вона перевищує навіть банани — їхня поточна вартість складає 74,15 грн, порівняно з 64,03 грн роком раніше.

Причинами дефіциту експерти називають занепад вітчизняного садівництва. Садів усе менше — через зношеність насаджень і скорочення нових посадок. Іван Томич, аналітик агросфери, акцентує увагу на системному падінні виробництва, що і стало поштовхом до зростання цін.

Фахівці попереджають, що за відсутності стабільної підтримки та оновлення галузі, ситуація може погіршитися.

Дефіцит продуктів у Київській області, зокрема свіжих фруктів, — прямий наслідок втраченого агропотенціалу та залежності від зовнішніх постачань. Якщо поточна тенденція збережеться, яблука стануть розкішшю, а не буденністю.

До слова, в Києві також відбулося подорожчання проїзду. Торкнулося воно не самих тарифів на поїздки, а вартості пластикових транспортних карт, які використовуються для оплати у громадському транспорті.

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