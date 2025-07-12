Дефицит продуктов в Киевской области является прямым следствием потерянного агропотенциала и зависимости от внешних поставок.

Дефицит продуктов в Киевской области ощущается все острее, сообщает Politeka.

Такую информацию предоставляет "Hromadske" со ссылкой на экспертов аграрного рынка.

В частности, из-за стремительного роста цен на один из самых распространенных фруктов. Стоимость яблок на украинском рынке достигла 85,20 грн за килограмм, что в три раза превышает показатель в прошлом году. Такая динамика превращает некогда доступный товар в премиальный сегмент.

Украинские потребители практически остались без местных яблок. Подавляющая часть продукции на полках в настоящее время импортирована, главным образом из Польши. В июне прошлого года средняя цена отечественных фруктов составила 28,11 грн/кг, тогда как сейчас она превышает даже бананы — их текущая стоимость составляет 74,15 грн, по сравнению с 64,03 грн годом ранее.

Причинами дефицита эксперты называют упадок отечественного садоводства. Садов все меньше — из-за износа насаждений и сокращения новых посадок. Иван Томич, аналитик агросферы, акцентирует внимание на системном падении производства, что и послужило толчком к росту цен.

Специалисты предупреждают, что при отсутствии стабильной поддержки и обновления отрасли ситуация может ухудшиться.

Дефицит продуктов в Киевской области, в том числе свежих фруктов, — прямое следствие утраченного агропотенциала и зависимости от внешних поставок. Если текущая тенденция сохранится, яблоки станут роскошью, а не обыденностью.

К слову, в Киеве также произошло подорожание проезда. Коснулось оно не самих тарифов на поездки, а стоимости пластиковых транспортных карт, которые используются для оплаты в общественном транспорте.

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