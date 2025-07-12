Планується створення єдиного державного реєстру безкоштовного житла для ВПО в Запоріжжі та інших регіонах України, але це не всі нововведення.

Зараз активно працюють над тим, щоб забезпечити внутрішньо переміщених осіб тимчасовим безкоштовним житлом у Запоріжжі та інших регіонах України, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомив голова Тимчасової спеціальної комісії Верховної Ради з питань захисту прав ВПО Павло Фролов під час воркшопу, присвяченого питанням прозорої інвентаризації та контролю за наданням житла переселенцям.

За його словами, наразі розпочато масштабну інвентаризацію нерухомості, яку можна використати для тимчасового розміщення переселенців. До переліку потенційних об’єктів входять гуртожитки, санаторії, бази відпочинку та інші приміщення, що можуть бути адаптовані для проживання.

Здійснюється системна перевірка таких об’єктів, при цьому акцент зроблено на нерухомості з чітким правовим статусом, що перебуває на офіційному обліку та підлягає державному контролю.

На основі зібраної інформації планується створення єдиного державного реєстру безкоштовного житла для ВПО в Запоріжжі та інших регіонах України. Цей інструмент дозволить внутрішньо переміщеним особам самостійно обирати тимчасове житло, переглядати його технічний стан, розташування та інші характеристики. Очікується, що вже у 2025 році система почне працювати у повному обсязі.

Окрім вже виявлених об’єктів, держава враховуватиме також потенційне Безкоштовне житло для ВПО в Запоріжжі та інших регіонах України незалежно від форми власності — комунальне, державне або інше. У фокусі — приміщення, які можуть бути відновлені або переобладнані під потреби переселенців.

Додатково до реєстру формується інтерактивна карта, що відображатиме актуальну інформацію про доступну нерухомість. На місцях, при обласних військових адміністраціях, уже діють спеціальні комісії, які оцінюють технічний стан об’єктів. Паралельно триває співпраця з міжнародними партнерами, які допомагають залучати ресурси для ремонту та облаштування житлових приміщень.

Джерело: Судово-юридична газета.

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