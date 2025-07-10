Щоб оформити гроші на догляд за пенсіонером в Полтаві необхідно підготувати низку документів.

Гроші на догляд за пенсіонером в Полтаві можуть оформити українці, які доглядають за родичами похилого віку, проте при певних умовах, повідомляє Politeka.net.

Про це йдеться в постанові Кабміну від 23 вересня 2020 року № 859.

Постановою Кабінету Міністрів України №859 передбачені гроші на догляд за пенсіонером в Полтаві для осіб, які здійснюють піклування за родичами, що потребують постійної допомоги. Ця підтримка надається громадянам, які відповідають певним умовам.

Право на компенсацію мають ті, хто є близьким родичем людини, яка потребує піклування, проживає з нею разом і веде спільне господарство. Обов’язковою умовою є наявність медичного висновку, який підтверджує потребу у сторонньому догляді.

Щоб оформити гроші на догляд за пенсіонером в Полтаві необхідно звернутися до найближчого відділення Пенсійного фонду України. При собі слід мати такі документи: паспорт, ідентифікаційний код, довідку про доходи та медичне підтвердження необхідності догляду.

Розмір щомісячної допомоги визначається індивідуально. Він обчислюється як різниця між встановленим прожитковим мінімумом (на 2025 рік — 2 920 гривень) та середнім доходом на одного члена родини. Чим нижчий дохід — тим більшою може бути компенсація.

Окрім цієї допомоги, для громадян віком понад 80 років передбачено окремі надбавки. Пенсіонери, яким виповнилося 80 років, автоматично отримують щомісячну доплату до пенсії у розмірі 570 гривень, якщо загальний розмір їхньої пенсії не перевищує 10 340 гривень.

Додатково, самотні люди похилого віку, які потребують постійного нагляду, можуть отримати ще одну надбавку — у розмірі 40 відсотків від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність. У 2025 році ця сума становить 944 гривні.

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