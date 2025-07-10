Чтобы оформить деньги по уходу за пенсионером в Полтаве необходимо подготовить ряд документов.

Деньги по уходу за пенсионером в Полтаве могут оформить украинцы, которые ухаживают за родственниками пожилого возраста, однако при определенных условиях, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится в постановлении Кабмина от 23 сентября 2020 г. № 859.

Постановлением Кабинета Министров Украины №859 предусмотрены деньги на уход за пенсионером в Полтаве для лиц, осуществляющих попечительство за родственниками, нуждающимися в постоянной помощи. Эта поддержка предоставляется гражданам, отвечающим определенным условиям.

Право на компенсацию имеют те, кто является близким родственником человека, нуждающегося в попечительстве, проживает с ним вместе и ведет совместное хозяйство. Обязательным условием является наличие медицинского заключения, подтверждающего потребность в постороннем уходе.

Чтобы оформить деньги по уходу за пенсионером в Полтаве необходимо обратиться в ближайшее отделение Пенсионного фонда Украины. При себе следует иметь следующие документы: паспорт, идентификационный код, справку о доходах и медицинское подтверждение необходимости обхаживания.

Размер ежемесячного пособия определяется индивидуально. Он исчисляется как разница между установленным прожиточным минимумом (на 2025 год – 2 920 гривен) и средним доходом на одного члена семьи. Чем ниже доход — тем больше может быть компенсация.

Кроме этой помощи, для граждан старше 80 лет предусмотрены отдельные надбавки. Пенсионеры, которым исполнилось 80 лет, автоматически получают ежемесячную доплату к пенсии в размере 570 гривен, если общий размер пенсии не превышает 10 340 гривен.

Дополнительно, одинокие старики, нуждающиеся в постоянном надзоре, могут получить еще одну надбавку — в размере 40 процентов от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность. В 2025 году эта сумма составляет 944 гривны.

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