Гроші на догляд за пенсіонером в Запоріжжі можуть отримати окремі громадяни.

Якщо ви щодня піклуєтесь за літнім родичем, держава може надати вам гроші на догляд за пенсіонером в Запоріжжі та інших регіонах України, повідомляє Politeka.net.

Ця допомога регулюється постановою Кабінету Міністрів України №859. Пояснюємо, хто має право на цю виплату, як її оформити та на яку суму можна розраховувати.

Хто має право на допомогу

Гроші на догляд за пенсіонером в Запоріжжі можуть отримати громадяни, які:

доглядають за літньою людиною, що потребує постійного стороннього піклування;

мають з нею родинні стосунки;

проживають разом з цією особою та ведуть спільне господарство;

мають підтвердження від медичних установ щодо необхідності такого піклування.

Таку компенсацію передбачено постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 року № 859. Йдеться саме про соціальні послуги, які надаються безоплатно і на непрофесійній основі — тобто, без спеціальної освіти чи офіційного статусу соціального працівника.

Скільки можна отримати

Сума грошової компенсації не є фіксованою. Вона розраховується індивідуально для кожного випадку. Основою для розрахунку є різниця між прожитковим мінімумом на одну особу (у 2025 році це 2 920 гривень) та середньомісячним доходом на одного члена сім’ї. Тобто, чим менше заробляє родина, тим вища може бути компенсація.

Як оформити допомогу

Щоб оформити гроші на догляд за пенсіонером в Запоріжжі, потрібно звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України. З собою потрібно мати:

паспорт громадянина України;

ідентифікаційний код (РНОКПП);

довідку про доходи;

медичний висновок про потребу у постійному піклуванні.

Після подання заяви та пакету документів органи соціального захисту розглядають можливість призначення виплат. Важливо, що допомога призначається лише у разі виконання усіх вимог, встановлених законодавством.

Компенсація призначається виключно тим, хто надає догляд на добровільній основі, без укладення трудового договору. Також важливо, щоб пенсіонер дійсно потребував постійної допомоги в побуті, і це було офіційно підтверджено медичним висновком.

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