Деньги по уходу за пенсионером в Запорожье могут получить отдельные граждане.

Если вы заботитесь о пожилом родственнике, государство может предоставить вам деньги на уход за пенсионером в Запорожье и других регионах Украины, сообщает Politeka.net.

Данная помощь регулируется постановлением Кабинета Министров Украины №859. Объясняем, кто имеет право на эту выплату, как ее оформить и на какую сумму можно рассчитывать.

Кто имеет право на выплаты

Деньги по уходу за пенсионером в Запорожье могут получить граждане, которые:

ухаживают за пожилым человеком, нуждающимся в постоянной посторонней заботе;

имеют с ней родственные отношения;

проживают вместе с этим лицом и ведут общее хозяйство;

имеют подтверждение от медицинских учреждений о необходимости такой заботы.

Такая компенсация предусмотрена постановлением Кабинета Министров Украины от 23 сентября 2020 года № 859. Речь идет именно о социальных услугах, которые предоставляются безвозмездно и на непрофессиональной основе — то есть без специального образования или официального статуса социального работника.

Сколько можно получить

Сумма денежной компенсации не является фиксированной. Она рассчитывается индивидуально для каждого случая. Основой для расчета является разница между прожиточным минимумом на одного человека (в 2025 году это 2 920 гривен) и среднемесячным доходом на одного члена семьи. То есть чем меньше зарабатывает семья, тем выше может быть компенсация.

Как оформить помощь

Чтобы оформить деньги по уходу за пенсионером в Запорожье, нужно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины. С собой нужно иметь:

паспорт гражданина Украины;

идентификационный код (РНОКПП);

справку о доходах;

медицинское заключение о необходимости постоянного попечения.

После подачи заявления и пакета документов органы социальной защиты рассматривают возможность назначения выплат. Важно, что помощь назначается только при выполнении всех требований, установленных законодательством.

Компенсация назначается исключительно тем, кто дает уход на добровольной основе, без заключения трудового договора. Также важно, чтобы пенсионер действительно нуждался в постоянной помощи в быту, и это было официально подтверждено медицинским заключением.

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