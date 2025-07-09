Обмеження руху транспорту в Миколаєві є тимчасовим запобіжним заходом, спрямованим на збереження інфраструктури та безпеку.

Обмеження руху транспорту в Миколаєві запроваджено у зв’язку з ремонтними заходами на окремих ділянках доріг та високою температурою повітря, передає Politeka.

Комунальники продовжують оновлення дорожнього покриття в Заводському й Корабельному районах обласного центру.

Зокрема, спеціалісти задіяні на Рюміна, Знам’янській і Шосейній. Під час виконання завдань використовують великогабаритну техніку, що може тимчасово ускладнити пересування транспорту. Адміністрація підприємства просить водіїв планувати маршрути заздалегідь і дотримуватися безпечної дистанції поблизу ремонтних точок. Завершення очікується до вечора, однак за потреби строки можуть бути подовжені.

Окрім цього, через спеку на регіональному рівні введено температурний контроль для вантажного автотранспорту. За умов, коли денна температура перевищує +28°С, пересування транспортних засобів, загальна маса яких становить понад 24 тонни, обмежується.

Звертаємо увагу, що обмеження не поширюється на техніку, залучену до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, перевезення тварин, продуктів швидкого псування, військових вантажів чи гуманітарної допомоги.

Обмеження руху транспорту в Миколаєві є тимчасовим запобіжним заходом, спрямованим на збереження інфраструктури та безпеку в період підвищеного навантаження та спеки.

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