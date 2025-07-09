Ограничение движения транспорта в Николаеве области является временной мерой пресечения, направленной на сохранение инфраструктуры и безопасность.

Ограничение движения транспорта в Николаеве было введено в связи с ремонтными мероприятиями на отдельных участках дорог и высокой температурой воздуха, передает Politeka.

Коммунальщики продолжают обновление дорожного покрытия в Заводском и Корабельном районах областного центра.

В частности, специалисты задействованы на Рюмине, Знаменской и Шоссейной. При выполнении задач используют крупногабаритную технику, которая может временно усложнить передвижение транспорта. Администрация предприятия просит водителей планировать маршруты заранее и соблюдать безопасную дистанцию ​​вблизи ремонтных точек. Завершение ожидается до вечера, однако при необходимости сроки могут быть продлены.

Кроме того, из-за жары на региональном уровне введен температурный контроль для грузового автотранспорта. При условии, что дневная температура превышает +28°С, передвижение транспортных средств, общая масса которых составляет более 24 тонн, ограничивается.

Обращаем внимание, что ограничение не распространяется на технику, вовлеченную в ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, перевозку животных, продуктов быстрой порчи, военных грузов или гуманитарной помощи.

Ограничение движения транспорта в Николаеве является временной мерой пресечения, направленной на сохранение инфраструктуры и безопасность в период повышенной нагрузки и жары.

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