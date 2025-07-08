Графік відключення води у Харкові формується для безпечного функціонування систем у багатоквартирному секторі, запобігання аваріям та поліпшення якості комунальних послуг.

Графік відключення води у Харкові оновлено у зв’язку з плановими та аварійними технічними роботами, що проводяться комунальними підприємствами «ХТМ» та «Харківводоканал», передає Politeka.

У переліку — десятки адрес по всьому місту, де тимчасово призупинене водопостачання з метою усунення виявлених несправностей.

Так, на вулиці Архітекторів, будинок 30, у підпіллі другого під’їзду виявлено дефект внутрішньобудинкової системи. Без гарячої води залишились квартири 40–72. Орієнтовний термін завершення — 30 липня о 20:01. Паралельно, за адресою проспект Героїв Харкова, 200/2, йдуть роботи з відновлення холодного водопостачання у під’їзді, де розташовані помешкання з 21 по 40.

Крім того, КП «ХТМ» проводить масштабне технічне обслуговування у районах вулиць Балканська, Туркестанська, Амосова, Сонячна, Ферганська, Благодатна, Велозаводська, Єдності та на Салтівському шосе. Орієнтовні дати завершення робіт — від 22 липня до 4 серпня. Усі роботи відбуваються згідно з технічними регламентами, із залученням фахівців підприємств, що мають відповідні повноваження.

Мешканців просять поставитися з розумінням до тимчасових незручностей. Графік відключення води у Харкові формується для безпечного функціонування систем у багатоквартирному секторі, запобігання аваріям та поліпшення якості комунальних послуг.

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