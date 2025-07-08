График отключения воды в Харькове формируется для безопасного функционирования систем в многоквартирном секторе, предотвращения аварий и улучшения качества коммунальных услуг.

График отключения воды в Харькове обновлен в связи с плановыми и аварийными техническими работами, проводимыми коммунальными предприятиями ХТМ и Харьковводоканал, передает Politeka.

В перечне десятки адресов по всему городу, где временно приостановлено водоснабжение с целью устранения обнаруженных неисправностей.

Так, на улице Архитекторов, дом 30, в подполье второго подъезда обнаружен дефект внутридомовой системы. Без горячей воды остались квартиры 40-72. Ориентировочный срок завершения – 30 июля в 20:01. Параллельно, по адресу проспект Героев Харькова, 200/2, идут работы по восстановлению холодного водоснабжения в подъезде, где расположены квартиры с 21 по 40.

Кроме того, КП ХТМ проводит масштабное техническое обслуживание в районах улиц Балканская, Туркестанская, Амосова, Солнечная, Ферганская, Благодатная, Велозаводская, Единства и на Салтовском шоссе. Ориентировочные даты завершения работ – с 22 июля по 4 августа. Все работы проходят согласно техническим регламентам, с привлечением специалистов предприятий, имеющих соответствующие полномочия.

Жителей просят отнестись с пониманием к временным неудобствам. График отключения воды в Харькове формируется для безопасного функционирования систем в многоквартирном секторе, предотвращения аварий и улучшения качества коммунальных услуг.

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