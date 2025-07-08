Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області надається Товариством Червоного Хреста в рамках фінансової підтримки, повідомляє Politeka.net.

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У відповідь на гуманітарну кризу, спричинену повномасштабною війною, Міжнародний Комітет Червоного Хреста спільно з Товариством Червоного Хреста України продовжують надавати системну допомогу найбільш уразливим категоріям населення. Програма фінансової підтримки охоплює як внутрішньо переміщених осіб (ВПО), так і соціально незахищених громадян з усіх регіонів України.

Грошову допомогу у Харківській області можуть отримати пенсіонери та громадяни, які належать до таких категорій:

  • Малозабезпечені родини, включно з внутрішньо переміщеними особами (ВПО);
  • Одинокі матері або опікуни, шо виховують дітей без партнерської підтримки;
  • Жінки, які отримують державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;
  • Особи з інвалідністю з дитинства, а також діти з інвалідністю;
  • Непрацюючі пенсіонери, що не мають права на пенсію;
  • Родини, що постійно доглядають за важкохворими дітьми;
  • Багатодітні сім’ї, що потребують підвищеної підтримки для забезпечення базових потреб.

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Пріоритет надається саме внутрішньо переміщеним особам, які були змушені залишити домівки через активні бойові дії та окупацію. Програма передбачає виплату у розмірі 2 500 гривень на кожного члена родини.

Окрім загальноукраїнської програми, Червоний Хрест розгортає пілотний етап цільової допомоги для певних регіонів. Ця ініціатива спеціально спрямована на внутрішньо переміщених осіб, осіб з інвалідністю, а також пенсіонерів, які опинилися у скрутному становищі.

  • Сума грошової допомоги у Харківській області — 2 220 грн на кожного члена родини
  • Тривалість підтримки — щомісячно протягом трьох місяців, із можливістю продовження, залежно від оцінки потреб та ситуації.

У межах пілотного проєкту планується охопити щонайменше 40 000 осіб, що проживають у зазначених регіонах.

Щоб отримати точну інформацію про можливість участі в програмі, реєстрацію та умови отримання грошової допомоги: слідкуйте за офіційними повідомленнями Червоного Хреста України.

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