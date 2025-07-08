Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області надається Товариством Червоного Хреста в рамках фінансової підтримки, повідомляє Politeka.net.
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У відповідь на гуманітарну кризу, спричинену повномасштабною війною, Міжнародний Комітет Червоного Хреста спільно з Товариством Червоного Хреста України продовжують надавати системну допомогу найбільш уразливим категоріям населення. Програма фінансової підтримки охоплює як внутрішньо переміщених осіб (ВПО), так і соціально незахищених громадян з усіх регіонів України.
Грошову допомогу у Харківській області можуть отримати пенсіонери та громадяни, які належать до таких категорій:
- Малозабезпечені родини, включно з внутрішньо переміщеними особами (ВПО);
- Одинокі матері або опікуни, шо виховують дітей без партнерської підтримки;
- Жінки, які отримують державну допомогу у зв’язку з вагітністю та пологами;
- Особи з інвалідністю з дитинства, а також діти з інвалідністю;
- Непрацюючі пенсіонери, що не мають права на пенсію;
- Родини, що постійно доглядають за важкохворими дітьми;
- Багатодітні сім’ї, що потребують підвищеної підтримки для забезпечення базових потреб.
Пріоритет надається саме внутрішньо переміщеним особам, які були змушені залишити домівки через активні бойові дії та окупацію. Програма передбачає виплату у розмірі 2 500 гривень на кожного члена родини.
Окрім загальноукраїнської програми, Червоний Хрест розгортає пілотний етап цільової допомоги для певних регіонів. Ця ініціатива спеціально спрямована на внутрішньо переміщених осіб, осіб з інвалідністю, а також пенсіонерів, які опинилися у скрутному становищі.
- Сума грошової допомоги у Харківській області — 2 220 грн на кожного члена родини
- Тривалість підтримки — щомісячно протягом трьох місяців, із можливістю продовження, залежно від оцінки потреб та ситуації.
У межах пілотного проєкту планується охопити щонайменше 40 000 осіб, що проживають у зазначених регіонах.
Щоб отримати точну інформацію про можливість участі в програмі, реєстрацію та умови отримання грошової допомоги: слідкуйте за офіційними повідомленнями Червоного Хреста України.
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