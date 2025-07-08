Денежную помощь в Харьковской области могут получить пенсионеры и граждане, принадлежащие к определенным категориям.

Денежная помощь для пенсионеров в Харьковской области предоставляется Обществом Красного Креста в рамках финансовой поддержки, сообщает Politeka.net.

Рассказываем, что об этом известно.

В ответ на гуманитарный кризис, вызванный полномасштабной войной, Международный Комитет Красного Креста совместно с Обществом Красного Креста Украины продолжают оказывать системную поддержку наиболее уязвимым категориям населения. Программа финансовой поддержки охватывает как внутренне перемещенные лица (ВПЛ), так и социально незащищенных граждан из всех регионов Украины.

Денежную помощь в Харьковской области могут получить пенсионеры и граждане, относящиеся к следующим категориям:

Малообеспеченные семьи , включая внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

, включая внутренне перемещенные лица (ВПЛ); Одинокие матери или опекуны, воспитывающие детей без партнерского содействия;

или опекуны, воспитывающие детей без партнерского содействия; Женщины, получающие государственное содействие в связи с беременностью и родами ;

; Лица с инвалидностью с детства , а также дети с инвалидностью ;

, а также ; Неработающие пенсионеры, не имеющие права на пенсию ;

; Семьи, постоянно ухаживающие за тяжелобольными детьми ;

; Многодетные семьи , нуждающиеся в повышенной поддержке для обеспечения базовых потребностей.

Приоритет предоставляется именно внутренне перемещенным лицам, вынужденным покинуть дома из-за активных боевых действий и оккупации. Программа предусматривает выплату в размере 2500 гривен на каждого члена семьи.

Кроме общеукраинской программы, Красный Крест разворачивает пилотный этап целевой помощи для определенных регионов. Эта инициатива специально направлена ​​на внутренне перемещенных лиц, лиц с инвалидностью, а также пенсионеров, оказавшихся в тяжелом положении.

Сумма денежной помощи в Харьковской области - 2 220 грн на каждого члена семьи

Продолжительность — ежемесячно в течение трех месяцев с возможностью продления в зависимости от оценки потребностей и ситуации.

В рамках пилотного проекта планируется охватить не менее 40 000 человек , проживающих в указанных регионах.

Чтобы получить точную информацию о возможности участия в программе, регистрации и условиях получения выплат: следите за официальными сообщениями Красного Креста Украины.

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