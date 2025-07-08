Фахівці закликають мешканців бути відповідальними та врахувати графік відключення газу в Чернігівській області.

Графік відключення газу в Чернігівській області на липень 2025 року охоплює значну частину житлових будинків міста Остер, передає Politeka.

Козелецька дільниця Ніжинського УЕГГ Чернігівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» повідомляє про проведення обов’язкових робіт з технічного обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання.

У зв’язку з необхідністю доступу до відповідного обладнання, подача блакитного палива буде призупинена за такими адресами:

• 10–11 липня — вул. Незалежності, 41А

• 17–18 липня — вул. Ярослава Мудрого, 76

• 24 липня — вул. Соломії Крушельницької, 5А; вул. Левка Лук'яненка, 27; вул. О. Довженка, 45А; вул. Миру, 51А; вул. Ярослава Мудрого, 81

• 25 числа — вул. Соломії Крушельницької, 14; вул. Богдана Хмельницького, 69

• 31 числа — вул. Батьківщина Птухи, 27А; вул. Татарівська, 65А

Присутність власника або іншого мешканця кожної квартири під час проведення обстеження — обов’язкова умова. У разі відсутності можливості виконати перевірку герметичності трубопроводу чи вентиля, графік відключення газу в Чернігівській області не дозволить здійснити повторне підключення без додаткових погоджень та втручань.

Фахівці закликають мешканців бути відповідальними та сприяти вільному доступу до приміщень.

З повагою — головний інженер Ніжинського УЕГГ Чернігівської філії ТОВ «Газорозподільні мережі України» Роман Трохименко.

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