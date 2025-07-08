Специалисты призывают жителей быть ответственными и учесть график отключения газа в Черниговской области.

График отключения газа в Черниговской области на июль 2025 охватывает значительную часть жилых домов города Остер, передает Politeka.

Козелецкий участок Нежинского УЭГХ Черниговского филиала ООО «Газораспределительные сети Украины» сообщает о проведении обязательных работ по техническому обслуживанию внутридомовых систем газоснабжения.

В связи с необходимостью доступа к соответствующему оборудованию, подача голубого топлива будет приостановлена ​​по следующим адресам:

• 10–11 июля – ул. Независимости, 41А

• 17–18 июля – ул. Ярослава Мудрого, 76

• 24 июля – ул. Соломии Крушельницкой, 5А; ул. Левко Лукьяненко, 27; ул. О. Довженко, 45А; ул. Мира, 51А; ул. Ярослава Мудрого, 81

• 25 числа – ул. Соломии Крушельницкой, 14; ул. Богдана Хмельницкого, 69

• 31 числа – ул. Родина Птухи, 27А; ул. Татаровская, 65А

Присутствие собственника или другого жильца каждой квартиры при проведении обследования – обязательное условие. В случае отсутствия возможности выполнить проверку герметичности трубопровода или вентиля график отключения газа в Черниговской области не позволит осуществить повторное подключение без дополнительных согласований и вмешательств.

Специалисты призывают жителей быть ответственными и способствовать свободному доступу к помещениям.

С уважением – главный инженер Нежинского УЭГХ Черниговского филиала ООО «Газораспределительные сети Украины» Роман Трохименко.

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