Графік відключення світла в Дніпропетровській області опубліковано заздалегідь, тож жителям рекомендовано підготуватись до перерв у електропостачанні.

Графік відключення світла в Дніпропетровській області на найближчі дні оприлюднено операторами енергомереж, повідомляє Politeka.

У зв’язку з проведенням планових технічних заходів буде обмежене електропостачання у кількох населених пунктах регіону. Роботи спрямовані на підвищення надійності енергосистеми та попередження можливих аварій.

У місті Дніпро 9 липня з 08:00 до 18:00 тимчасово без електроенергії залишаться окремі адреси на вулицях: Бориса Мозолевського, Козака Мамая, Квартальна, Михайла Максимовича та Призаводська. Наступного дня, 10 числа, знеструмлення очікується на вулицях: Арабатська, Кленова, Криворізька, Будівельників, Макарова, Надбалківська, а також у провулках Криворізький, Північний та проїзді Шаховому.

У Жовтих Водах 9 липня з 07:30 до 18:00 планові заходи торкнуться будівлі на Промисловій. У Вільногірську 9 липня тимчасово вимкнуть живлення на Молодіжній та Захисників України. На 10-те заплановані роботи на Центральній вулиці – з 08:00 до 13:00.

У Криворізькому районі 9 липня обмеження торкнуться Лозуватки – зокрема, ділянок на вулиці Богуна. Продовження технічних дій очікується 10-го за адресами на вул.: Веселкова, Будівельна, Енергетична, Новорічна, Переможців, Ялинкова та в садовому товаристві "Дружба".

На 11 число графік передбачає відключення електропостачання в частині Кривого Рогу. Без світла залишаться будинки на вулицях Левицького, Мирослава Андрущука, Олега Ричкова і Сергія Заїки.

Графік відключення світла в Дніпропетровській області опубліковано заздалегідь, тож жителям рекомендовано підготуватись до перерв у електропостачанні. Це тимчасове незручне, але необхідне рішення для безперебійної роботи енергетичних об’єктів.

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