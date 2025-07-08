График отключения света в Днепропетровской области опубликован заранее, и жителям рекомендовано подготовиться к перерывам в электроснабжении.

График отключения света в Днепропетровской области на ближайшие дни обнародован операторами энергосетей, сообщает Politeka.

В связи с проведением плановых технических мероприятий, будет ограничено электроснабжение в нескольких населенных пунктах региона. Работы направлены на повышение надежности энергосистемы и предотвращение возможных аварий.

В городе Днепр 9 июля с 08:00 до 18:00 временно без электроэнергии останутся отдельные адреса по улицам: Бориса Мозолевского, Казака Мамая, Квартальная, Михаила Максимовича и Призаводская. На следующий день, 10 числа, обесточивание ожидается на улицах: Арабатской, Кленовой, Криворожской, Строителей, Макарова, Надбалковской, а также в переулках Криворожский, Северный и проезде Шаховом.

В Желтых Водах 9 июля с 07:30 до 18:00 плановые мероприятия коснутся здания на Промышленной. 9 июля временно выключат питание на Молодежной и Защитников Украины.

В Криворожском районе 9 июля ограничения коснутся Лозоватки – в частности, участков на улице Богуна. Продолжение технических действий ожидается 10 по адресам на ул.: Радужная, Строительная, Энергетическая, Новогодняя, ​​Победителей, Елочная и в садовом обществе "Дружба".

На 11 число график подразумевает отключение электроснабжения в части Кривого Рога. Без света останутся дома на улицах Левицкого, Мирослава Андрущука, Олега Рычкова и Сергея Заики.

График отключения света в Днепропетровской области опубликован заранее, и жителям рекомендовано подготовиться к перерывам в электроснабжении. Это временное неудобное, но необходимое решение для бесперебойной работы энергетических объектов.

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