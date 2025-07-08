Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може призвести до стрибка цін щонайменше на 40–60% уже ближче до осені.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області може загостритися вже восени 2025 року, повідомляє Politeka.

Під загрозою зникнення опинився мед, один із найпопулярніших продуктів українців.

За прогнозами експертів, цього року Україна отримає лише третину від минулорічного врожаю меду. Причиною стали аномальні погодні умови: пізні заморозки, зливи з градом, посуха та масова загибель бджіл. Засновник проєкту "Пасіка 21" Сергій Шаронін наголошує, що сезон 2025 року став катастрофічним для галузі бджільництва не лише в Україні, а й у Європі та США.

Пасіки ледь пережили зиму через перепади температур і нестачу кормової бази. Весна принесла затяжні холоди, які збіглися з цвітінням акації — головного джерела для першого медозбору. Згодом негода знищила навіть ті незначні обсяги нектару, які встигли з’явитися.

Надії на соняшниковий мед теж не виправдалися: через посуху бджоли не мають звідки збирати нектар. При цьому соняшниковий продукт має нижчу ринкову вартість, а тому не покриває витрати пасічників. У Дніпропетровській області, де розташовано чимало пасік, ситуація така ж критична.

Дефіцит продуктів у Дніпропетровській області, зокрема меду, може призвести до стрибка цін щонайменше на 40–60% уже ближче до осені.

Зменшення виробництва в Україні та країнах ЄС може відкрити шлях для імпорту з Азії. Але це не компенсує втрат якісного натурального меду, особливо органічного, який і без того посідав вузький сегмент ринку.

До слова, на Полтавщині також є ризик дефіциту хліба. Як заявив директор Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський, вже зараз значна частина житнього борошна постачається з Польщі та країн Балтії, оскільки внутрішнє виробництво практично зупинилося.

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