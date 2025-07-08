Дефицит продуктов в Днепропетровской области может привести к скачку цен по меньшей мере на 40–60% уже ближе к осени.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области может обостриться уже осенью 2025, сообщает Politeka.

Под угрозой исчезновения оказался один из самых популярных продуктов украинцев.

По прогнозам экспертов, в этом году Украина получит только треть прошлогоднего урожая меда. Причиной стали аномальные погодные условия: поздние заморозки, ливни с градом, засуха и массовая гибель пчел. Основатель проекта "Пасека 21" Сергей Шаронин отмечает, что сезон 2025 стал катастрофическим для отрасли пчеловодства не только в Украине, но и в Европе и США.

Пасеки едва пережили зиму из-за перепадов температур и нехватки кормовой базы. Весна принесла затяжные холода, совпавшие с цветением акации – главного источника для первого медосбора. Впоследствии непогода уничтожила даже незначительные объемы нектара, которые успели появиться.

Надежды на подсолнечный мед тоже не оправдались: из-за засухи пчелы не собираются откуда собирать нектар. При этом подсолнечный продукт имеет более низкую рыночную стоимость, а потому не покрывает расход пчеловодов. В Днепропетровской области, где расположены немало пасек, ситуация так же критическая.

Дефицит продуктов в Днепропетровской области, в частности меда, может привести к скачку цен по меньшей мере на 40–60% уже ближе к осени.

Снижение производства в Украине и странах ЕС может открыть путь для импорта из Азии. Но это не компенсирует потерь качественного натурального меда, особенно органического, и без того занимавшего узкий сегмент рынка.

К слову, в Полтавской области также есть риск дефицита хлеба. Как заявил директор Союза «Мукомели Украины» Родион Рыбчинский, уже сейчас значительная часть ржаной муки поставляется из Польши и стран Балтии, поскольку внутреннее производство практически остановилось.

Последние новости:

Напомним Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве: перечень услуг, которые предоставят бесплатно.

Также Politeka писала, Надбавка к пенсии в 2025 году: пенсионеры в Полтаве могут получить доплаты, перечень условий.

Как сообщала Politeka, Бесплатные продукты для пенсионеров в Полтаве: когда можно воспользоваться возможностью.