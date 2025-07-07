Раніше дефіцит продуктів у Полтавській області компенсувався поставками з Білорусі, однак зараз вони майже повністю припинились.

Дефіцит продуктів у Полтавській області, як і в інших регіонах України, загострився через стрімке скорочення виробництва жита, повідомляє Politeka.

За словами експертів, у 2025–2026 роках країна повністю залежатиме від імпортної сировини, що неминуче призведе до зростання цін на житній хліб до рекордних 40–50 гривень за буханець.

Як заявив директор Спілки «Борошномели України» Родіон Рибчинський, вже зараз значна частина житнього борошна постачається з Польщі та країн Балтії, оскільки внутрішнє виробництво практично зупинилося. Основною причиною фахівець називає небажання українських аграріїв вирощувати жито: його врожайність у середньому на 30% нижча, ніж у пшениці, а прибутки відповідно менші.

Особливо гостро ситуація відчувається в Полтавській області, яка традиційно забезпечувала ринок зерном. Раніше дефіцит продуктів у Полтавській області компенсувався поставками з Білорусі, однак зараз вони майже повністю припинились. Через це тонна жита в травні 2025 року коштує вже 12–14 тисяч гривень, хоча рік тому ціна не перевищувала 7 тисяч.

Житнє борошно також стрімко дорожчає — до 18–20 тисяч гривень за тонну. У таких умовах чимало пекарень змушені скорочувати або навіть припиняти виробництво житнього хліба, оскільки рентабельність знизилася до критичного рівня.

Попри кризу, експерти прогнозують, що високі закупівельні ціни можуть мотивувати фермерів повернутися до вирощування жита. Якщо це станеться, стабілізація ринку можлива не раніше сезону 2026–2027 років. До того часу українці змушені будуть платити більше за звичний для них продукт.

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