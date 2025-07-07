Ранее дефицит продуктов в Полтавской области компенсировался поставками из Беларуси, однако сейчас они почти полностью прекратились.

Дефицит продуктов в Полтавской области, как и в других регионах Украины, обострился из-за стремительного сокращения производства ржи, сообщает Politeka.

По словам экспертов, в 2025-2026 годах страна будет полностью зависеть от импортного сырья, что неизбежно приведет к росту цен на ржаной хлеб до рекордных 40-50 гривен за буханку.

Как заявил директор Союза «Мукомели Украины» Родион Рыбчинский, уже сейчас значительная часть ржаной муки поставляется из Польши и стран Балтии, поскольку внутреннее производство практически остановилось. Основной причиной специалист называет нежелание украинских аграриев выращивать рожь: ее урожайность в среднем на 30% ниже, чем у пшеницы, а доходы соответственно меньше.

Особенно остро ситуация ощущается в Полтавской области, которая традиционно снабжала рынок зерном. Ранее дефицит продуктов в Полтавской области компенсировался поставками из Белоруссии, однако сейчас они почти полностью прекратились. Поэтому тонна ржи в мае 2025 года стоит уже 12–14 тысяч гривен, хотя год назад цена не превышала 7 тысяч.

Ржаная мука тоже стремительно дорожает — до 18–20 тысяч гривен за тонну. В таких условиях многие пекарены вынуждены сокращать или даже прекращать производство ржаного хлеба, поскольку рентабельность снизилась до критического уровня.

Несмотря на кризис эксперты прогнозируют, что высокие закупочные цены могут мотивировать фермеров вернуться к выращиванию ржи. Если это произойдет, стабилизация рынка возможна не раньше сезона 2026-2027 годов. К тому времени украинцы вынуждены будут платить больше за привычный для них продукт.

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